Puslu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.01.2024 18:54

YÖK Başkanı Özvar: Büyük bir gururu milletçe yaşamaya hazırlanıyoruz

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu gece uzaya gidecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin, "Tarihi bir heyecan içindeyiz. Üzücü günlerin ardından büyük bir gururu milletçe yaşamaya hazırlanıyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Özvar: Büyük bir gururu milletçe yaşamaya hazırlanıyoruz

YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'nin uzaya ilk astronotu gönderecek olmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tarihi bir heyecan içinde olduklarını vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Üzücü günlerin ardından büyük bir gururu milletçe yaşamaya hazırlanıyoruz. Bu gece ay yıldızımız ilk uzay yolcumuz ile birlikte uzaya çıkıyor. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı gururla uzaya uğurluyoruz. Başarılar Alper Gezeravcı. Türk üniversitelerinin yetiştirdiği havacılık ve uzay mühendisleri dünyanın saygın kurumlarında ve ülkemizin uzay çalışmalarında yer alıyor.

Bu yolculuk özellikle onları ve halen eğitimlerini almakta olan öğrencilerimizi eminim ki gururlandıracak ve daha çok motive edecektir. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak olan Alper Gezeravcı üniversitelerimizin bazı önemli deneylerini gerçekleştirecek. Bu çalışmalar için de kendisine başarılar diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum."

Üniversitelerdeki uzay ile ilgili programlar

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı kapsamındaki "Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi"nin yöneticisi ve ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü doktora programı öğrencisi olan Ömer Ataş, Alper Gezeravcı'nın bilimsel danışmanlığını yapıyor.

Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı 13 bilimsel deneyden 9'u üniversiteler tarafından hazırlandı. Ankara, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, Üsküdar, Yıldız Teknik, Haliç ve Nişantaşı üniversitelerindeki bilim insanları hazırladıkları deneylerden gelecek verileri heyecanla beklemeye başladı.

Türkiye'deki üniversitelerde havacılık ve uzay alanında Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Mühendisliği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Uzay ve Uydu Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği gibi bölümler bulunuyor. Ayrıca birçok üniversitedeki yüksek lisans ve doktora programları bilim insanı yetiştiriyor.

2023-2024 akademik yılı verilerine göre söz konusu programlarda 6 bin 15'i lisans, 718'i yüksek lisans, 245'i doktora olmak üzere toplam 6978 öğrenci öğrenim görüyor.

ETİKETLER
YÖK Milli Uzay Programı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakal ve Destici'yi kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:17
Psikoloji arenasında teknoloji şöleni TEKNOFEST’te
19:09
Numan Kurtulmuş'tan Gezeravcı'ya tebrik mesajı
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakal ve Destici'yi kabul etti
18:12
Akşener'den CHP'ye eleştiri: DEM Parti ile açık şekilde el sıkışın
17:35
Uzaya giden ilk Türk astronot kimdir? Cevabı biliyorsan hemen mobil yarışma TRT Bil Bakalım’ı indir!
17:27
Emine Erdoğan'dan İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'ya ilişkin paylaşım
İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin Nasirat Kampı'ndaki yıkım
İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin Nasirat Kampı'ndaki yıkım
FOTO FOKUS
Akşener'den CHP'ye eleştiri: DEM Parti ile açık şekilde el sıkışın
Akşener'den CHP'ye eleştiri: DEM Parti ile açık şekilde el sıkışın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ