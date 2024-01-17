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Gündem
AA 17.01.2024 18:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakal ve Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakal ve Destici'yi kabul etti
[Fotograf: AA]

Cumhur İttifakı'nda yerel seçimde iş birliği için görüşmeler sürüyor.

Bu kapsamda AK Parti ve Demokratik Sol Parti heyetleri dün AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişlerdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde 31 Mart'taki seçimler için iş birliği olanakları görüşüldü.

Erdoğan, Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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