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Gündem
AA 17.01.2024 19:20

Meteorolojide 2023'ün 'en'leri belli oldu

Türkiye'de 2023'ün en yüksek sıcaklığı 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklığı ise eksi 36,8 derece ile Gümüşhane'nin Olucak köyü Karayayla mevkiinde ölçüldü.

Meteorolojide 2023'ün 'en'leri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, X sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılında Türkiye genelindeki 2 bin 57 gözlem istasyonunda topladığı verileri paylaştı.

"2023 yılında en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklık ise -36,8 derece ile Gümüşhane'nin Olucak köyünün Karayayla mevkisinde ölçüldü" bilgisini veren Özhaseki, il olarak en yüksek sıcaklığın 14 Ağustos'ta 47,6 derece ile Kilis'te, en düşük sıcaklığın ise 14 Şubat'ta -31,3 derece ile Erzurum'da kaydedildiğini belirtti.

Kaz Dağı Milli Parkı günlük toplam yağış miktarında rekor kırdı

Kar kalınlığının Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda, 17 Şubat'ta, 224 santimetre ölçüldüğünü vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bitlis, il merkezleri içinde 7 Şubat'ta ölçülen 162 santimetre kar kalınlığı ile ilk sırada yer aldı. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kaz Dağı Milli Parkı, 29 Kasım 2023'te metrekareye düşen 315,6 kilogram yağışla günlük toplam yağış miktarında rekor kırdı. İl merkezlerinde ise 3 Eylül'de metrekareye düşen 155,9 kilogram yağış ile Giresun rekor kırdı.

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

En hızlı rüzgar 26 Kasım'da saatte 174,2 kilometre hızla Giresun'un Dereli ilçesindeki Kümbet Yaylası'nda esti. İl merkezlerindeki en hızlı rüzgar ise saatteki hızı 113 kilometre olarak Isparta'da 26 Kasım'da kaydedildi.

En yüksek deniz suyu sıcaklık değeri 32,8 derece ile 15 Ağustos'ta Adana'nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri'nde kaydedildi. En düşük deniz suyu sıcaklığı 16 Ocak'ta 5,9 derece ile Trabzon Limanı Ana Mendirek Feneri'nde ölçüldü."

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki
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