Murat Kurum Galatasaray yöneticileriyle bir araya geldi

Yerel seçim çalışmaları kapsamında, RAMS Park Stadı'nda, Galatasaray Kulübü yöneticileriyle buluşan Kurum, ziyaret sonrasında Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda, Başkan Dursun Özbek'le beraber basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurum, farklı renklere gönül verilse dahi acıların, hüznün, sevincin bir olduğunu belirterek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, dünyada eşi benzeri olmayan bir seferberlik anlayışıyla milletin tek yürek olduğunu söyledi.

Çalışmalarından ötürü başta spor kulüpleri olmak üzere bu mücadeleye ortak olan herkese teşekkürlerini ileten Kurum, Galatasaray'ın çok köklü bir kulüp olduğunu kaydetti.

Kurum, "Yüz yılı aşkın bir geçmişi olan, başarıları olan, UEFA Kupası'yla, Avrupa şampiyonalarındaki başarısıyla, Türkiye liglerindeki başarısıyla hepimizin göğsünü kabartmış bir kulübümüz. Bu manada da hem Dursun Başkanıma hem de yönetimine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkemizi gururlandıran başarılara imza attıkları için takımımızı, futbolcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu başarıların daha yenisini, daha güzelini hep birlikte bütün kulüplerimizle yakalayacağız" diye konuştu.

"İstiyoruz ki burada yeni gençlerimiz başarılar elde etsin"

İstanbul'u bir spor şehri yapmak istediklerini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Bu manada büyük kulüplerimizle, İstanbul'un dinamikleriyle, İstanbul'un her mahallesinde, her sokağında spor tesisi olsun istiyoruz. Burada büyük kulüplerimizle amatör spor kulüplerimizi birleştireceğimiz, onlara destek vereceğimiz, orada gençlerimizi yetiştireceğimiz tesislerin hızlı bir şekilde inşası, bizim için çok kıymetli, çok değerli. Bunun için de bütün mahallelerimizde gençlerimizin, kadınlarımızın güvenli, huzurlu spor yapabilecekleri tesislerin inşasını da gerçekleştireceğiz. Burada yeni gençlerimiz başarılar elde etsin. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın, bizim göğsümüz kabarsın, ülkemizi hem yerelde hem de uluslararası arenada temsil etsin istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, biz de geçmişten bu yana olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla kulüplerimize destek olacağız."

Spora ve sporcuya destek olunması adına gerekli destekleri yapacaklarını anlatan Kurum, "Gençlerimiz, altyapı tesislerinde yetişsin. İnşallah bu tesislerde de bizim göğsümüzü kabartacak arkadaşlarımız, futbolcularımız, sporcularımız yetişsin. Burada yeni Metin Oktay'lar, yeni Fatih Terim'ler yetişsin ve o futbolcularımız bizi her alanda temsil etsin istiyoruz. Gençlerimizin sayısı arttıkça sporun kardeşlik, dostluk ve birleştirici ruhunun İstanbul'un her yerinde daha güçlü yaşanacağına ben inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, kendisini bilenlerin "Murat Kurum ne söz veriyorsa o sözü tutmanın gayreti içerisinde olur. Eğer söz verdiyse o bir şekilde gerçekleşir." dediğini aktardı.

İstanbul gençliğine, her mahallesinde, huzurla ve güvenle spor yapabilecek tesislerin inşasını kulüplerle gerçekleştireceklerinin sözünü veren Kurum, olimpiyat şehrinin altyapısını burada hazırlayacaklarını belirtti.

Murat Kurum, Avrupa şampiyonalarını İstanbul'da yapacaklarını kaydederek, "İstanbul'umuzun spor turizmini arttıracağız ve hem basketbolda hem futbolda hem diğer branşlarda da takımlarımız başarıdan başarıya koşacaktır. Biz, buna yürekten inanıyoruz. Bu sözü de açıkçası tüm İstanbullu gençlerimize, vatandaşlarımıza vermek istiyorum." ifadesini kullandı.

Kurum, bir basın mensubunun sorusu üzerine, "Bizim de gönül verdiğimiz bir takımımız var ama ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İstanbul'un tüm kulüplerinin taraftarıyım. Bunu sözde değil icraatla da göstereceğimi, 1 Nisan sabahı tüm İstanbullular görecektir, spora gönül vermiş tüm kardeşlerimiz görecektir. Bir telefon kadar başkanlarımıza, kulüplerimize yakın olacağız ve oturup spor, sporcularımız, İstanbul'un gençleri için yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bundan önce böyle yaptık, bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Misafirperverliklerinden dolayı Dursun Özbek'e teşekkür eden Murat Kurum'a, Galatasaray'ın, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan forması hediye edildi.

"Galatasaray olarak 300 kalıcı konutun yapımını üstlenebileceğimizi söyledik"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de Türkiye'nin bir seçime hazırlandığını belirterek, Kurum'un ziyaretinde görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Özbek, Kurum'un, Galatasaray gibi diğer kulüplerle de devamlı ilişkileri olan, Türkiye'ye hizmet eden bir kişiliği olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla Sayın Bakanla bizim Galatasaray olarak buluşmamız bundan yaklaşık 7-8 sene evveline kadar gidiyor. Özellikle kendisiyle 6 Şubat'taki deprem felaketinde çok yakın bir işbirliğimiz oldu. Bildiğiniz gibi Galatasaray olarak depremin birinci gününden itibaren bölgedeydik, Sayın Bakanım da oradaydı. Galatasaray'ın yapması gerekenleri kendisiyle her gün istişare ettik. Bu manada orada verdiğimiz hizmetin öncülüğünü de kendisi yapmış oldu" sözlerini sarf etti.

Bölgede konteyner kent yaptıklarını anlatan Özbek, şunları paylaştı:

"Yaklaşık 1000'e yakın konteyner var. Şu anda yaşam orada devam ediyor. Ayrıca Sayın Bakanımla biz konuyu orada istişare ederken bölgeden verilen göç sebebiyle kendisi bana kalıcı konutun önemli olduğunu söyledi. Biz de Galatasaray olarak 300 tane kalıcı konutun yapımını üstlenebileceğimizi söyledik. Bununla ilgili bir protokol yaptık. Özellikle kalıcı konutlarla ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün itibarıyla TOKİ'ye bunun avans bedelini ödedik. Bundan sonraki faaliyetlerimizde depremin yaralarını sarmak, oradaki vatandaşlarımıza gereken ilgiyi ve desteği göstermek için Galatasaray her zaman zaten hazır."

"Şahsi kanaatim Sayın Bakanın, İstanbul için bir şans olduğudur"

Galatasaray Başkanı Özbek, Murat Kurum'un İstanbul'a bakış açısını çok iyi bildiğine de dikkati çekerek, "Şahsi kanaatim Sayın Bakanın, İstanbul için bir şans olduğudur. Faaliyetlerini, özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim. Bu konuyla ilgili olarak 31 Mart Seçimleri'nin Türkiye için, İstanbul için hayırlı olmasını diliyorum ve Sayın Bakanıma da başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.