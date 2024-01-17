Bakan Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı

Bakan Yerlikaya, "Güvenlik Toplantısı"na ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Emniyet güçlerimizin 2023 yılı faaliyetlerini değerlendirdik, 2024 yılı hedeflerimizi ortaya koyduk. Ülkemizin huzur ve güvenliği için teröristlerin nefeslerini keseceğiz. Organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlerine geçit vermeyeceğiz. Odak noktamız, suçları önleyici tedbirleri artırmak, suç ve suçlularla amansız bir şekilde mücadele etmektir. İçişleri ailesi olarak durmadan, duraksamadan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 şehrimizin Emniyet Müdürleri, Jandarma Komutanları ve Sahil Güvenlik Komutanlarının katılımıyla Güvenlik Toplantımızı gerçekleştiriyoruz.



Emniyet güçlerimizin 2023 yılı… pic.twitter.com/liJJbm4Dtw — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 17, 2024

Toplantıya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile 81 ilin emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları katıldı.