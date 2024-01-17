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TRT Haber 17.01.2024 14:10

MHP, 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 2 İl, 3 Büyükşehir İlçe, 50 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimini açıkladı.

MHP, 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
[Fotograf: AA]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, aralarında Denizli SerinhisarHatay Dörtyol ve Erzin belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 2 il, 3 büyükşehir ilçe ve 50 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.

İsmi açıklanan belediye başkanları şöyle;

MHP, 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı

MHP, 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı

MHP, 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı

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MHP Yerel Seçim 2024
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