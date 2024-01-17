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Gündem
TRT Haber 17.01.2024 16:40

Fahrettin Altun: Türkiye Yüzyılı vizyonumuz uzaya ulaşıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ve astronotu Alper Gezeravcı'nın, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştireceğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz uzaya ulaşıyor" dedi.

Fahrettin Altun: Türkiye Yüzyılı vizyonumuz uzaya ulaşıyor
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ve astronotu Alper Gezeravcı'nın, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştireceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz uzaya ulaşıyor. Türkiye'nin Millî Uzay Programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında ilan edildi. Bu kapsamda bir vatandaşımızın uzaya gönderilmesi için çalışmalara başlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucu Alper Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu oldu. Gezeravcı, bu gece uzay yolculuğuna başlayacak.

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilecek. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

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