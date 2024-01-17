Bakan Kacır: Ümit ederiz bütün teknik kontrollerde olumlu sonuçlar alınır

Türkiye'nin uzay yolculuğu 1 gün ertelendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Florida'da açıklama yaptı.

Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

Ümit ederiz bütün teknik kontrollerde olumlu sonuçlar alınır. Bu milletimizin çok uzun zamandır beklediği bir misyon aslında. Malumunuz Türkiye, ilk kez bir insanlı uzay misyonunu gerçekleştirmiş olacak. Geç olsun, güç olmasın diyoruz.

Ben Alper Gezeravcı'yı dün ziyaret etmiştim. O hepimizden sakindi. Bu erteleme kararıyla ilgili kendisinden bilgi aldık. Malumunuz bu roket fırlatmalarında çon önceden yapılan kontroller olduğu gibi, fırlatma anına kadar son saatlerde gerçekleşen teknik kontrollerde oluyor. Daha önceki uydu fırlatmamız da da biz benzer ertelemelere şahit olmuştuk. Burada yüzde 100 güvenlik anlayışıyla hareket ediliyor. Havacılıkta ve uzayda bu konulardaki kurallar, diğer alanlara göre tabii ki çok daha sıkı. Biz de arzu ediyoruz ki tüm teknik kontroller başarı ile tamamlansın ve Alper Gezeravcı beklediğimiz heyecan verici misyonunu sağlık ve başarıyla icra etsin.

“Yeni fırlatma zamanı 19 Ocak TSİ 00.49 olarak duyuruldu. Ümit ederiz bütün teknik kontrollerde olumlu sonuçlar alınır ve daha fazla gecikmeden gerçekleşir.”



Türkiye'nin uzay yolculuğu 1 gün ertelendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Florida'da açıklama yaptı. pic.twitter.com/AZVS7ocqI9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 17, 2024

"Türk çocuklarının ve geçlerinin hayalleri de gökyüzünün sınırlarını aşacak"

Ben tüm Türk çocuklarının bu görevi büyük bir heyecanla beklediğini gözlemliyorum. Dün Milli Eğitim Bakanlığımız, okulların ilk döneminin son haftasının etkinliklerle geçirilmesini istedi. Biz de sayın bakanımızla konuştuk ve dün okullarda Alper Gezeravcı'nın gerçekleştireceği misyona ilişkin okullarda video gösterimleri yapıldı, bilgilendirme etkinlikleri yapıldı. Bu misyonu hayırlısıyla gerçekleştirdiğimizde, bu misyonu izleyen, hafızasında bu misyona ait anılar biriktiren çocuklarımızın geleceğe daha özgüvenle yürüyeceğini ümit ediyoruz. Böylelikle aslında sadece Alper Gezeravcı'nın değil, Türk çocuklarının, Türk geçlerinin hayalleri de gökyüzünün sınırlarını aşacak.