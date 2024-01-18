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Dünya
AA 18.01.2024 02:25

Nijerya'da 98 kaçak petrol rafinerisi ve boru hattı imha edildi

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinde bir haftada 98 kaçak petrol rafinerisi ve boru hattı imha edildi.

Nijerya'da 98 kaçak petrol rafinerisi ve boru hattı imha edildi

Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketinden (NNPCL) yapılan yazılı açıklamada, son bir haftada ülkenin petrol bölgesi Niger Delta'da ham petrol hırsızlığına karşı operasyonlar yapıldığı belirtildi.

Bu süre zarfında 211 ham petrol hırsızlığı vakasının kaydedildiği aktarılan açıklamada, yapılan operasyonlarda 83 yasa dışı rafineri ve 15 kaçak boru hattının imha edildiği kaydedildi. ​​​​​​​

Açıklamada, operasyonlarda 60 tekne, araç ve ham petrol ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar olduğunu açıklamıştı.

Ordu ise ülkedeki petrol hırsızlığı ve sabotajlarla mücadele kapsamında geçen yıl 233 kaçak petrol rafinerisinin imha edildiğini bildirmişti.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varili ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke olup petrol ihracatı bakımından 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı gruplar petrol alanlarında sabotajlar gerçekleştiriyor, bölgede çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

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