Parçalı Bulutlu 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.01.2024 02:48

Katar: İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında Gazze'ye ilaç ve yardım girdi

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas hareketi arasında imzalanan anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'ne ilaç ve yardım sevkiyatının başladığını duyurdu.

Katar: İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında Gazze'ye ilaç ve yardım girdi

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ensari açıklamasında "İsrailli esirler de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki sivillerin yararına dün duyurulan anlaşmanın uygulanması kapsamında ilaç ve yardımlar Gazze Şeridi'ne girdi" ifadelerini kullandı.

Katar dün, İsrail ile Hamas arasında, Gazze'deki esirlere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, Gazze Şeridi'ndeki sivillere, özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

Hamas ile İsrail arasında Gazze'ye insani yardım girişi anlaşması
Hamas ile İsrail arasında Gazze'ye insani yardım girişi anlaşması

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER
Katar İsrail Hamas Gazze
Sıradaki Haber
Nijerya'da 98 kaçak petrol rafinerisi ve boru hattı imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:28
Nijerya'da 98 kaçak petrol rafinerisi ve boru hattı imha edildi
01:41
Yargıtay üyeliğine atama kararları Resmi Gazete'de
01:29
Nijerya'da 11 Boko Haram üyesi öldürüldü
01:16
TEM Otoyolu'nda otomobil yol kenarına bırakılan dampere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
01:16
AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilin adayı bugün belli olacak
00:41
ABD'den "Türkiye'ye F-16 satışına desteğimiz sürüyor" açıklaması
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aşırı yağışlar sele neden oldu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aşırı yağışlar sele neden oldu
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı 'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' büyük beğeni topladı
TRT ortak yapımı 'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' büyük beğeni topladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ