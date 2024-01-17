Açık 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.01.2024 19:38

ABD, Husileri yeniden terör örgütü listesine ekledi

ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah grubunu, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine aldı.

ABD, Husileri yeniden terör örgütü listesine ekledi
[Fotograf: AA]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husilerin terör listesine eklenmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Sullivan, açıklamasında, Husilerin Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırılarının Amerikan personelini de tehlikeye attığını ve hem ABD yönetiminin hem de uluslararası kamuoyunun bu saldırılara ortak tepki verdiğini ifade etti.

Sullivan, "ABD, devam eden bu saldırılara karşılık olarak Husiler olarak da bilinen Ensarallah'ı Küresel Özel Terör Örgütü listesine ekledi" ifadesini kullanarak, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını sona erdirmesi durumunda bu listeden hızlı şekilde çıkarılabileceğini belirtti.

Husilerin söz konusu terör listesine 30 gün sonra ekleneceğini de kaydeden Sullivan, "Yemen'deki insani durumun daha da kötüleşmemesi adına" bu yönde bir değerlendirme yaptıklarını vurguladı.

Husiler, bu kararla, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası ve Yabancı Terör Örgütleriyle ilgili 13224 Nolu Başkanlık Kararnamesi kapsamında yeniden "Küresel Özel Terör Örgütü" kapsamına girecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu. Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Husiler, daha önce Donald Trump yönetiminin son günlerinde yabancı terör örgütleri listesine eklenmişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İran, Pakistan topraklarındaki hedeflere saldırılar düzenlediğini doğruladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:57
Netanyahu ve Gallant'tan "Gazze'ye saldırıların devam edeceği" mesajı
20:54
İtalya, Slovenya sınırındaki kontrolleri 5 ay daha uzattı
20:38
İsrail ordusu işgal altındaki Tulkerim'deki baskın ve saldırılarını genişletti
20:25
Kontrolden çıkan ambulans şarampole devrildi: 6 yaralı
20:27
BM yetkilisi: İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı insani koşullar sarsıcı
20:21
Zelenskiy: Rusya’nın dondurulan varlıkları, Ukrayna’nın yeniden inşası için harcanmalı
İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin Nasirat Kampı'ndaki yıkım
İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin Nasirat Kampı'ndaki yıkım
FOTO FOKUS
Akşener'den CHP'ye eleştiri: DEM Parti ile açık şekilde el sıkışın
Akşener'den CHP'ye eleştiri: DEM Parti ile açık şekilde el sıkışın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ