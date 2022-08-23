Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 16:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırım Platformu çevrim içi toplandı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Kırım Platformu, 2'nci kez toplandı. Dünya liderlerinin çevrim içi olarak katıldığı toplantıda, Kırım'ın yasadışı ilhakının kabul edilemeyeceği vurgulandı.
Zirveye Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Afrika'dan 60 civarında ülke ve örgüt temsilcisi katıldı.
Ayrıca Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, NATO ve Kırım Tatar Milli Meclisi temsilcileri de zirvede yer aldı.
Zirvenin açılışını yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'in Rusya'nın ilhak ettiği Kırım üzerindeki Ukrayna yönetimini yeniden kuracağını söyledi.
Konuşmalarda, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarını sonlandırması çağrısı yapıldı,
Kırım'ın ilhakının kabul edilemeyeceği vurgulandı.
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