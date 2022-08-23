Zirveye Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Afrika'dan 60 civarında ülke ve örgüt temsilcisi katıldı.



Ayrıca Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, NATO ve Kırım Tatar Milli Meclisi temsilcileri de zirvede yer aldı.



Zirvenin açılışını yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'in Rusya'nın ilhak ettiği Kırım üzerindeki Ukrayna yönetimini yeniden kuracağını söyledi.



Konuşmalarda, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarını sonlandırması çağrısı yapıldı,

Kırım'ın ilhakının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

