Kırgızistan'da sel: Issık Göl Bölgesi'nde 92 ev zarar gördü

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Issık Göl Bölgesi Tüp İlçesi'ne bağlı Taldı-Suu, Köçü ve Korumdu köylerinde sağanak sele sebep oldu.

Selin etkili olduğu üç köyde 92 ev ile iç yolların zarar görüeken, sel sonrası 103 personel 7 araçla bölgede temizlik çalışmalarına katıldı.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Celalabad Bölgesi'nde Çon-Sai köyünde de dün yerel saatle 15.30 sıralarında kısa süreli sağanak sonucu meydana gelen su baskınının ardından tahliye ve temizlik çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.