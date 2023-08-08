Sıcaklık kalp sağlığını etkiliyor

Dünya, Birleşmiş Milletler'in (BM) "küresel kaynama" olarak adlandırdığı bir döneme giriyor.

Sıcaklıklar insan sağlığını tehdit edecek düzeyde artıyor. Peki değişen iklim, insan fizyolojisini nasıl etkileyecek?

Sıcaklk kalp ritmi ve nefesin hızlanmasına neden oluyor

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre 40 derecenin üzerini bulan sıcaklık kalp ritmi ve nefesin daha da artmasına sebep oluyor, aynı zamanda beyne giden kan akışı yavaşlıyor. Bu da kısa dönem hafızayı olumsuz etkiliyor.

Kan damarlarında genişleme olduğu için beyne giden kan miktarı ister istemez bir miktar azalıyor. Buna bağlı olarak beyinde geçici bir perfüzyon yani dolaşım bozukluğu meydana geldiği için senkob dediğimiz bayılma veya presempob dediğimiz bayılayazma daha belirgin şekilde ortaya çıkabiliyor. Prof. Dr. Murat Çelik Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sıcak hava, kalp krizi ve inmeye de davetiye çıkarabiliyor.

"Maden suyu tüketimi suyun yerini alamaz"

Uzmanlar sıvı kaybını önlemek için günde en az 2 litre su tüketilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Su tüketimi iyidir. Bazen halkımızda bir yanlış anlaşılma var. Soda içeyim maden suyu içeyim diyorlar ama bunlar elektrolit açısından zengin olduğu için vücutta su tutulumuna sebep olup özellikle kalp ritm yetmezliği olan bireylerde sıvı tutulumuna sebep olarak kalbin üzerine binen yükü artırabilir. Prof. Dr. Murat Çelik

Uzmanlar, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gölgede kalmayı, bol kıyafetler giymeyi ve günün en sıcak saatlerinde spor yapmaktan kaçınılması gerektiğine de dikkati çekiyor.