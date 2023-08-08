Sıcaklık kalp sağlığını etkiliyor

Dünya, Birleşmiş Milletler'in (BM) "küresel kaynama" olarak adlandırdığı bir döneme giriyor.
Sıcaklıklar insan sağlığını tehdit edecek düzeyde artıyor. Peki değişen iklim, insan fizyolojisini nasıl etkileyecek?
Sıcaklk kalp ritmi ve nefesin hızlanmasına neden oluyor
İngiltere'de yapılan araştırmaya göre 40 derecenin üzerini bulan sıcaklık kalp ritmi ve nefesin daha da artmasına sebep oluyor, aynı zamanda beyne giden kan akışı yavaşlıyor. Bu da kısa dönem hafızayı olumsuz etkiliyor.
Sıcak hava, kalp krizi ve inmeye de davetiye çıkarabiliyor.
"Maden suyu tüketimi suyun yerini alamaz"
Uzmanlar sıvı kaybını önlemek için günde en az 2 litre su tüketilmesi tavsiyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gölgede kalmayı, bol kıyafetler giymeyi ve günün en sıcak saatlerinde spor yapmaktan kaçınılması gerektiğine de dikkati çekiyor.