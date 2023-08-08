Norveç'ten Meta'ya günlük 98 bin 500 dolar ceza kararı

Datatilsynet, 17 Temmuz'da, Meta'nın belirlenen kurallara uymaması halinde para cezasına çarptırılacağını bildirmişti.
Kurum, Meta'nın Norveç'te kullanıcıların fiziksel konumları gibi verileri toplayamayacağını ve "davranışsal reklamcılık" yöntemini kullanamayacağını açıklamıştı.
Datatilsynet'in uluslararası bölüm başkanı Tobias Judin, konuya ilişkin demecinde, "Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren günlük 1 milyon kron para cezası uygulanmaya başlayacak." ifadesini kullandı.
Para cezası 3 Kasım'a kadar devam edecek.