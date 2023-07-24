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Dünya
AA 24.07.2023 20:13

Kırgızistan'da enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edildi

Kırgızistan'da enerji sektörünü krizden çıkarmak için 3,5 yıllığına olağanüstü hal ilan edildi.

Kırgızistan'da enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Caparov, enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edilmesine, iklim değişikliğini, nehirlerdeki suların azalmasını, enerji tüketiminin hızla büyümesini ve kapasite eksikliğini sebep gösterdi.

Enerji sektöründe olağanüstü hal süresi 1 Ağustos 2023'ten 31 Aralık 2026'ya kadar uygulanacak ve tüm sorumluluk enerji bakanı üzerinde olacak.

Yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturulacak

Enerji Bakanlığı, olağanüstü hal durumundan kaynaklanan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına uygun arazi belirleme ve tahsis hakkını kullanacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına uygun arazi envanteri çıkaracak olan bakanlık, amaç dışı kullanılan arazileri tespit ederek, enerji sektöründeki tesislerin inşasına yönelik kullanıma açacak.

Enerji sektöründeki devlet kurum ve şirketlere tek bir kaynaktan mal, iş ve hizmet satın almaları için izin verilecek.

Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev, geçen hafta, kabine toplantısında, enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edilmesini önermişti.

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