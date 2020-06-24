Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov karantinaya alınacak
[Fotoğraf: AA]
Rusya ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, ülkesine dönünce 3 günlük karantinaya alınacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ceenbekov ve heyet üyelerinin, 75'inci Zafer Bayramı kutlamaları için Rusya'ya gitmeden önce COVID-19 testi yaptırdığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı hatırlatıldı.
Sonrasında Moskova'da tekrar COVID-19 testi yaptıran heyet üyelerinden Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Daniyar Sadıkov ile bir korumanın test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Heyetinde COVID-19 tespit edildiği için Moskova'daki 75'inci Zafer Bayramı kutlamalarına katılmama kararı alan Ceenbekov'un, Kırgızistan'a döneceği ve yeni test sonucu çıkana kadar muhtemelen 3 gün boyunca karantinada tutulacağı kaydedildi.
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