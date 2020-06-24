Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ceenbekov ve heyet üyelerinin, 75'inci Zafer Bayramı kutlamaları için Rusya'ya gitmeden önce COVID-19 testi yaptırdığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı hatırlatıldı.

Sonrasında Moskova'da tekrar COVID-19 testi yaptıran heyet üyelerinden Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Daniyar Sadıkov ile bir korumanın test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Heyetinde COVID-19 tespit edildiği için Moskova'daki 75'inci Zafer Bayramı kutlamalarına katılmama kararı alan Ceenbekov'un, Kırgızistan'a döneceği ve yeni test sonucu çıkana kadar muhtemelen 3 gün boyunca karantinada tutulacağı kaydedildi.