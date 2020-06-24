COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 480 bin 103 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 60 bin 809 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 829 bin 50 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 9 milyon 369 bin 962'ye ulaştı.

En ağır bilanço ABD'de

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 424 bin 492 kişide COVID-19 görülürken, salgın nedeniyle 123 bin 476 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 151 bin 479), Rusya (606 bin 881), Hindistan (456 bin 926), İngiltere (306 bin 210), İspanya (293 bin 832), Peru (260 bin 810), Şili (250 bin 767), İtalya (238 bin 833), İran (209 bin 970), Almanya (192 bin 778), Meksika (191 bin 410), Türkiye (190 bin 165), Pakistan (188 bin 926), Suudi Arabistan (164 bin 144), Fransa (161 bin 267), Bangladeş (119 bin 198), Güney Afrika (106 bin 108), Kanada (101 bin 963), Katar (89 bin 579), Çin (83 bin 430), Kolombiya (73 bin 572), İsveç (60 bin 837), Belçika (60 bin 810), Belarus (59 bin 487), Mısır (58 bin 141) ve Ekvador (51 bin 643)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 52 bin 771, İngiltere 42 bin 927, İtalya 34 bin 675, Fransa 29 bin 720, İspanya 28 bin 325, Meksika 23 bin 377, Hindistan 14 bin 490, İran 9 bin 863, Belçika 9 bin 713, Almanya 8 bin 986, Rusya 8 bin 513, Kanada 8 bin 454, Peru 8 bin 404, İsveç 5 bin 161, Türkiye 5 bin 1, Çin 4 bin 634, Şili 4 bin 505, Ekvador 4 bin 274, Pakistan 3 bin 755, Kolombiya 2 bin 404, Mısır 2 bin 365, Güney Afrika 2 bin 102, Bangladeş 1545, Suudi Arabistan 1346, Belarus 357 ve Katar 99."