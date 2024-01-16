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Dünya
AA 16.01.2024 11:12

Kırgız-Tacik sınırının tartışmalı 38 kilometresi daha belirlendi

Kırgızistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre, sınır belirleme heyetleri, 10-16 Ocak'ta Kırgızistan'ın Batken şehrinde bir araya geldi.

Kırgız-Tacik sınırının tartışmalı 38 kilometresi daha belirlendi

Kırgız-Tacik devlet sınırının 38,35 kilometrelik kısmında daha anlaşmaya varıldı.

Çalışma grupları bu konuda protokol imzaladı.

Grupların bir sonraki görüşmesinin Tacikistan'da yapılacağı açıklandı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 972 kilometrelik sınırın yüzde 90'ı üzerinde anlaşma sağlandı. Taraflar, sınır belirleme görüşmelerinin ilkbaharda sonuçlanmasını hedefliyor.

Sınır köylerinde yaşayanların başlattığı çatışmalara, zaman zaman iki ülkenin silahlı güçleri de dahil oluyordu.

14 Eylül 2022'deki en son çatışmada iki taraftan onlarca kişi hayatını kaybetti.

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