Kırgızistan Hükümeti Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu yılın başında bu yana gerçekleşen toplantılar ve bugünlerde Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de süren toplantıda, Kırgız-Tacik sınırının 101,9 kilometrelik kısmı belirlendi.

Kırgızistan, tartışmalı sınır bölgesinde 28-30 Nisan 2021'de yaşanan çatışma nedeniyle 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı.

İki ülke arasındaki en son çatışma 14 Eylül 2022’de yaşanmış, iki taraftan onlarca kişi hayatını kaybetmişti.