Hindistan Halk Meclisi, Modi'ye karşı sunulan güvensizlik oylaması tasarısını görüşecek

Hindustan Times'ın haberine göre, Modi'ye yönelik sunulan güvensizlik oylaması tasarısının görüşüleceği oturuma, Modi soyadına hakaret ettiği gerekçesiyle milletvekilliği düşürülen ve daha sonra görevine iade edilen muhalif lider Rahul Gandhi de katılacak.

Manipur'daki şiddet olaylarının gündeme getirilmesi amacıyla muhalefet partilerinin kurduğu "INDIA" ittifakı tarafından sunulan tasarı için bugün başlayacak görüşmenin 12 saat sürmesi bekleniyor. Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisine (BJP) 6 saat 41 dakika süre ayrıldığı ve geri kalan sürenin de kalan partilere dağıtıldığı belirtildi.

"INDIA" ittifakı

Hindistan'da 26 siyasi parti, 2024 genel seçimlerinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisine (BJP) karşı ittifak kurmuştu.

Modi'ye rakip olarak oluşturulan ittifakın ismi, kısaltması Hindistan'ın İngilizce ismi "INDIA" olan Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (Indian National Developmental Inclusive Alliance) olarak belirlenmişti.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette şiddet olayları nedeniyle 150'den fazla kişi hayatını kaybederken, 60 binden fazla kişi yerlerinden edildi.