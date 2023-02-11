Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki Ballıca Mahallesi'nde enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerin, TSİ 19.30'da enkaz altında kalan 22 yaşındaki bir kadını sağ olarak çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün sadece Kırgız kurtarıcıları için değil, tüm Türk halkını sevindiren bir olay oldu." ifadesine yer veren bakanlık, kurtarma çalışmalarının görüntüsünü de paylaştı.

Kırgızistan'dan, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına 63 kişilik arama kurtarma ekibi ve 2 özel eğitimli arama köpeği katılıyor.