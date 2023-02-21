Kırgız arama kurtarma ekibi için Manas Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve öğrencileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, Kırgız ve Türkler katıldı.

Törende, Kırgız ve Türk bayrakları ile arama kurtarma ekibinin meslektaşları tarafından "Memleketinize hoş geldiniz", "Vatanın çocuklarına alkış" yazılı afişler açıldı.

Bakanlığın orkestrası eşliğinde karşılanan ekibe çiçekler takdim edildi ve Kırgız milli marşı okundu.

"Biz kardeş halk olarak elimizden gelen yardım elimizi uzattık"

Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev, burada yaptığı konuşmada, "Bugün biz ağır görevden dönen arama kurtarma ekibini karşılıyoruz. Türkiye'de meydana gelen depremler bizim kardeş halkımıza büyük ve ağır etki yaptı. Biz kardeş halk olarak elimizden gelen yardım elimizi uzattık." dedi.

Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarında yer alan ekip üyelerini tebrik eden Ajikeyev, 8 kişiyi enkaz altından çıkardıkları ve 198 cenazeye ulaştıkları bilgisini paylaştı.

"Bunu hiçbir zaman unutmayız"

Doğan da Kırgızistan'ın, üzücü deprem felaketi sonrasında yardıma koşan ilk ülkelerden olduğunu belirterek, "Hayatlarınızı tehlikeye atarak canlar kurtardınız. Depremzedelerin yardımına koştunuz. Kardeşliğimizin kuvvetlenmesi ve daha da güçlenmesi için Türkiye'de Türk kardeşlerinizin yanında oldunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı adına hepinize şükranlarımızı bildiriyoruz. Türkiye ile Kırgızistan'ın kardeşliği daim olsun." ifadelerini kullandı.