İngiltere parlamentosunda yapılan "Başbakana Sorular" oturumunda, Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde kimyasal saldırı gerçekleştirdiğine dair iddialar gündeme geldi.

Suriye'de daha önce kimyasal silah kullanıldığında İngiltere'nin, Fransa ve ABD'yle hareket ettiğini hatırlatan İngiltere Başbakanı Theresa May, "Tüm kimyasal silah kullanımlarını kınıyoruz. ABD ile yakın ilişki içindeyiz, durumu yakından takip ediyoruz ve kimyasal silah kullanımı doğrulanırsa gereğine uygun şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

May, İngiltere'nin Esed rejimi konusundaki duruşunun açık olduğunun altını çizerek, "Esed'in kalıcı bir barış sağlayamayacağını düşünüyoruz. Rejimi de kendi halkına karşı uyguladığı vahşet nedeniyle meşruiyetini yitirdi" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Esed rejiminin 19 Mayıs'ta Suriye'nin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini açıklamıştı. ABD, İngiltere ve Fransa, Nisan 2018'de Suriye'deki askeri noktaları vurmuştu.

İç savaşın başlamasıyla rejim güçlerinin en az 215 kez kimyasal silaha başvurduğu ve bu saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişinin öldüğü belirtiliyor.

Kaynak: AA