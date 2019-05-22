ABD Dışişleri Bakanlığı, “Esed rejiminin Suriye’nin kuzeybatısında 19 Mayıs’ta klor gazı olduğu iddia edilen saldırı dahil bazı yerlerde kimyasal silah kullanıyor olabileceğine dair belirtiler görmeye devam ediyoruz. Olayla ilgili henüz bilgi toplamaktayız.” açıklaması yaptı.

Açıklamada “Esed rejimi kimyasal silahlı saldırı gerçekleştirirse müttefiklerimizle birlikte çabuk ve uygun cevabı vereceğimiz yönündeki uyarımızı yineliyoruz.” ifadesine yer verildi.

Rusya da eleştirildi

Rusya’nın kimyasal saldırıların başkaları tarafından organize edildiği iddialarının dezenformasyon kampanyasının ürünü olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada “24 Kasım 2018’de Halep’te Esed ve Rusya kimyasal saldırı düzenleyip muhalefetin üstüne atmaya çalıştı. Esed rejiminin barbar kimyasal saldırılarını muhalefetin üzerine atmaya çalışıyor” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Esed rejiminin korkunç kimyasal silahlı saldırılardaki suçunun inkar edilemeyeceği vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber