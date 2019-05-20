Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib ilinin Kensafra ile Kefrenbil ilçelerine ve Hama'nın batı kırsalındaki El Kastun köyüne hava ve kara saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kefrenbil ilçesi ile El Kastun köyüne düzenlenen saldırılarda 4'ü çocuk 12 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Kefrenbil ilçesine gerçekleştirilen hava saldırısının Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından düzenlendiğine işaret ederek, "İki Rus savaş uçağı Hımeymim'den kalkış yaptı" bilgisini paylaştı.

"İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki durum

Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti.

Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA