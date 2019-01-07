ABD'li aktör Kevin Spacey 2016 yılında bir barda genç bir erkeği taciz ettiği iddiasıyla bugün Massachusetts'te hakim karşısına çıkacak.

Spacey mahkemede cinsel taciz ve darp iddiaları ile ilgili suçsuz olduğunu söyleyeceğini açıklamıştı.

Oscar ödüllü aktör, suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Yayınladığı video ile iddiaları reddetmişti

ABD'li aktör Spacey, geçtiğimiz ay House of Cards adlı dizide canlandırdığı Frank Underwood karakterine bürünüp iddiaları yalanladığı bir video yayınlamıştı.

Kaynak: AP, TRT Haber