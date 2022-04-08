Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 03:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kerkük'te kum fırtınası: Onlarca kişi boğulma tehlikesi geçirdi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.
Kerkük Devlet Hastanesi, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin etkilenerek nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği açıklamasını yaptı.
Kent merkezinde 90 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Bu kişilerden birçoğunun tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildiği aktarıldı.
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