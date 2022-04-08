Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. İlahiler eşliğinde oruçlar açıldı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği 2 yılın ardından toplu iftar yemeğine ev sahipliği yaptı.

İftara, Alman milletvekilleri, bazı ülkelerin büyükelçileri ile Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Avrupa'da huzurun muhafazası için ortak çaba gerekiyor"

Büyükelçi Ahmet Başar Şen, salgın önlemlerinin gevşetilmesiyle ramazan ayının özlenen coşkusunun hep birlikte yaşanabildiğini söyledi.

Almanya'da Türk ve Müslüman toplumunun karşı karşıya kaldığı zorluklara ve Avrupa'da huzur ortamının oluşturulmasının önemine işaret eden Şen konuşmasına şöyle devam etti:

"Ukrayna’da yaşanan savaş ve tüm insanlığın şahit olduğu vahşet görüntüleri, Avrupa’da güvenliğin, huzurun, esenliğin garanti olmadığını ve bunların muhafazası ve geliştirilmesi için birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini bir kez daha acı bir şekilde gözler önüne sermiştir."

Hollanda'da da Diyanet Vakfı'na bağlı beş cami ortaklaşa iftar verdi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da da Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı beş cami ortaklaşa iftar verdi.

İftara, İslam toplumunun ileri gelenlerinin yanı sıra Türkiye'nin Hollanda'daki diplomatik ve kültürel misyon temsilcileri katıldı.

