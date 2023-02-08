Kerkük'teki Büyük Şorav Camisi'ne gelen onlarca Kerküklü, yatsı namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cenaze namazının ardından cami imam hatibi Ahmed Fatih, yaptığı açıklamada, depremin vurduğu Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Iraklılar olarak yıllardır başımıza gelen acı olaylardan dolayı oradaki insanların ne çektiğini çok iyi biliriz ve anlarız." diyen Fatih, depremde ölen ve yaralananlar için her zaman dua edeceklerini dile getirdi.

Fatih, Irak hükümeti ve halkına, depremzedeler için yardım kampanyaları başlatma çağrısında bulundu.