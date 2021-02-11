Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, Covid-19 salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin halen salgınla mücadele edebilecek durumda olduğunu ancak üçüncü dalganın beklenenden şiddetli olabileceğini belirtti.

"Size yalvarıyorum, maskelerinizi çıkarmayın"

Bakan Kagwe, "Eğer 1918'lerdeki İspanyol gribine geri gidersek ilk dalga çok kötü değildi, ikinci dalga biraz daha kötüydü ama üçüncü dalga yıkıcı sonuçlarla çıkageldi. Bu yüzden alarm durumunda kalmalıyız" dedi.

Halkın maskelerini çıkarmamasının önemine dikkati çeken Kagwe, "Size yalvarıyorum. Hala idare edilebilir bir hızda gidiyoruz ancak bunun olmasının tek nedeni maskemizin takılı olması" ifadesini kullandı.

Kenya'da şimdiye kadar 102 bin 221 kişide Covid-19 tespit edilirken, 1791 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

