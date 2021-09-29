Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 08:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da mahkumlar aşılanmaya başlandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da mahkumlar yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşılanmaya başlandı. Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, ülke genelindeki 50 bin mahkumu aşılamayı hedeflediklerini söyledi.
Kenya'nın 113 farklı bölgesindeki hapishanelerde bulunan 50 bin mahkumu aşılayacaklarını kaydeden Mutahi Kagwe, mahkumlar için 5 günlük aşı kampanyası düzenlediklerini aktardı.
Mahkumların aşı süreci Naivasha'daki Maximum Hapishanesinde başladı.
Kenya'da COVID-19 vaka sayısı 250 bine yaklaşırken, salgın nedeniyle 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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