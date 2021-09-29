İstihbarat Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'lıların kaldığı yerlere düzenlenen baskında çıkan çatışmada 5 polis öldü, 1 polis yaralandı. Operasyonda DEAŞ üyesi farklı uyruklardan 11 kişi de yakalandı.

Kaçan 4 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk, hayatını kaybeden polis memurları için taziye mesajı yayımladı.