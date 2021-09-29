Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 08:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan'da DEAŞ operasyonu: 11 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sudan Genel İstihbarat Teşkilatı, başkent Hartum'un güneyinde düzenlediği operasyonda DEAŞ mensubu 11 yabancı teröristin yakalandığını, operasyonda 5 polisin öldüğünü açıkladı.
İstihbarat Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'lıların kaldığı yerlere düzenlenen baskında çıkan çatışmada 5 polis öldü, 1 polis yaralandı. Operasyonda DEAŞ üyesi farklı uyruklardan 11 kişi de yakalandı.
Kaçan 4 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk, hayatını kaybeden polis memurları için taziye mesajı yayımladı.
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