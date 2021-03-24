Kenya İçişleri Kabine Sekreteri Fred Matiang, dünyanın en büyük mülteci kampları olarak kabul edilen Dadaab ve Kakuma kamplarını ulusal güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

"Pazarlığa yer yok"

Matiang, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Kenya temsilcisi Kenya Fadhilaa Addala'ya sunduğu mektubunda, söz konusu mülteci kamplarının 2 hafta içinde kapatılmasını istedi:

"Pazarlığa yer yok. Kenya’nın uluslararası yükümlülüğü ile yerel görevleri arasında bir denge kurmalıyız. Kenya'yı korumak için yerel sorumluluğumuz var.”

Kararın gözden geçirilmesi istenmişti

Kenya yönetimi, Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin yuvalandığı gerekçesiyle Dadaab mülteci kampını kapatacağını duyurmuştu.

İnsan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler (BM) ise kararın tekrardan gözden geçirilmesini istemişti.