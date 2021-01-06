Serikbek Küntuganulı, Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan’dan 30 kilometre uzaklıktaki Sofievka köyünde yaşıyor.

Kazakistanlı avcı Serikbek Küntuganulı ve iki kardeşi, çocuk yaşta kartalla avcılık yapmaya başladı. Küntuganulı, her gün zorlu hava koşullarına rağmen kartalları ile avlanmaya çıkıyor.

3 kuşaktır avcılık yapıyorlar

Serikbek Küntuganulı, 3 kuşaktır avcılık yapan bir aileden geliyor. Avcılığı ve kartal beslemeyi babasından öğrenmiş. Avcılığın zor bir iş olduğunu söyleyen Küntuganulı, "Kartalla avcılık zor ama bir o kadar da zevkli" diyor.

"Hepsini babamdan öğrendim"

Serikbek Küntuganulı, "Kartalı nasıl beslemek ve eğitmekgerekiyor, hapsini babamdan öğrendim. Babam da dedemden öğrenmiş" dedi.

Kartalların eğitimi yavruyken başlıyor

Küntuganulı, kartallarını daha yavruyken Doğu Kazakistan’ın dağlarından getirtmiş ve eğitmeye başlamış. Avcının elinde 3 kartal ve 1 şahin bulunuyor.

Kartalla avcılık yapan 100'ün üzerindeki avcı her yıl turnuvalara da katılıyor. Bu turnuvaların en büyüğü, "Kazakistan Ulusal Kartalla Avcılık Yarışması."

"Kartalım birçok yarışmada birinci oldu"

Kartalıyla her gün avlandığını ifade eden Küntuganulı, "Elimdeki kartal, Kazakistan'da birçok turnuva ve yarışmada birinci oldu. Kırgızistan'da yapılan Uluslarararası Göçmenler Yarışması'nda 3. oldu. Kartalım her gün avlanıyor. Bugün hava çok soğuk olmasına rağmen tavşan avladık" diye konuştu.

Kazakistanlı avcının elinde bulunan kartallar daha çok tavşan, kurt ve tilki avlıyor.

Günde en az 1 kilo et yiyen kartallar, uzun zaman avlanamazlarsa avcılık becerilerini yitiriyor.

Haber: Zhanar Salbay

Kamera: Beibit Sultanbek