Titizliği ve sadıklığı ile bilinen Kumay Taz köpekleri, 6. ayından itibaren avlanmak için eğitiliyor.

Hızlı ve güçlü av köpekleri ile tavşan, porsuk ve tilki avlamak mümkün.

Beslenmeleri çok önemli

Taz yavrularına özel bakım gerekiyor. Bu yavruların iyi av köpeği olmaları için yavrulara tuzlu, acılı ve yağlı yemekler verilmiyor. Özellikle av mevsimine doğru köpeklerin beslenmesine özen gösteriliyor.

Başkent Nur-Sultan sakini olan avcı Ablaihan Kadirbay, çocukluğundan beri Kumay Taz av köpeği ile avlanıyor. Bugüne kadar farklı av köpeklerini besleyen avcı, Kumay Taz köpeğinin en hızlı olduğunu ve halihazırda elinde 9 av köpeği bulunduğunu belirtti.

[Avcı Ablaihan Kadirbay | Fotoğraf: TRT Haber]

Kadirbay, köpeklerinin sadece ülke genelinde değil yurtdışında organize edilen yarışmalarda birinci olduğunu söyledi.

Avcının köpekleri, Kırgızistan’da 70’den fazla ülke avcılarının katılımıyla yapılan Uluslararası Göçmenler Oyunlarında da en iyiler arasına girdi.

Hem avlarını buluyorlar hem de avlıyorlar

Kazak taz köpeklerinin diğer yabancı av köpeklerinden büyük farkı var.

Yabancı avcılar avlanırken yanlarına 2 köpek alır. Onlardan biri iz sürerken diğeri ise avı bulur. Kazak taz köpeği ise avını kendisi buluyor ve kendisi avlıyor.

Sadece başkent Nur-Sultan’da 600 kişide Kumay Taz köpeği bulunuyor.

Asıl Kazına Avcılar Derneği Başkanı Yerkebulan Sarsenbekov, şehirdeki av sanatına olan ilginin büyük olduğunu söyleyerek dernek açtığını açıkladı.

Dernek, 2018 yılından itibaren yerli ve ülke genelinde Kumay Taz av köpekleri ile avlanma yarışmalarını düzenliyor.

Dernek Başkanı Sarsenbekov, Kumay Taz köpeği ile avlanmanın Milli Spor Dalı olarak kayıtlara geçirme işlemlerinin başladığını açıkladı.

