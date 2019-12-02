Akmola Polis Departmanından yapılan açıklamada, polis ekibinin devriye sırasında yol kenarında duran bir tır ve içindeki 3 şoförü gördüğü belirtildi.

Şoförlerin, tırın yakıtının donması nedeniyle yola devam edemediklerinin ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, "Konuşmamızda, şoförlerin Türkiye vatandaşı oldukları ve yük taşımacılığıyla ilgilendikleri ancak sefere çıkmadan önce sert hava koşullarını dikkate almadıkları öğrenildi" denildi.

Açıklamada, polis ekibinin şoförleri donmaktan kurtarmak için araçla başkent Nur Sultan'a gönderdiği, yolda kalan tırın ve içindeki yükün güvenliğini de sağladığı aktarıldı.

Polis departmanının, dizel araç şoförlerine, sert hava koşullarına uygun yakıt kullanma çağrısında bulundukları da ifade edildi.

Başkent Nur Sultan'ın da bağlı olduğu Akmola eyaletinde, kış aylarında hava sıcaklığı sıfırın altında 50'lerin altına düşüyor.

Kaynak: AA