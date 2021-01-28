İlk COVİD-19 vakasının 2020 Mart ayında görüldüğü ülkede 6 aşamada yürütülecek aşılama sürecinde ilk etapta Rusya’dan 20 bin doz Sputnik V aşısı getirilecek.

Daha sonraki aşamalarda ülkedeki Karagandı İlaç Kompleksi’nde üretilecek Rus aşısı Sputnik V kullanılacak. Koronavirüse karşı toplu aşılama gönüllü ve ücretsiz olacak, sadece 18 ila 65 yaş grubu vatandaşlar aşı yaptırabilecek.

Yıl sonuna kadar 6 milyon kişi aşılanacak

Yıl sonuna kadar 6 milyon kişiye aşı yapılacak, öncelik sağlık çalışanlarına, öğretmenlere, emniyet güçleri ve üniversite öğrencilerine verilecek.

Halihazırda üçüncü faz klinik deneylerinin yapıldığı yerli aşı adayı QazKovid nisan itibarıyla aşılama sürecine dahil edilecek.

Kazakistan’da son 24 saatte bin 413 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 182 bin 530’a çıktı.

