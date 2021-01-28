ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düzenlediği basın toplantısında, Halilzad'ın görevine devam etmesini istediklerini söyledi.

Blinken, Halilzad'ın Afganistan barışı için sarf ettiği çabaların önemli olduğunu belirtti.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de imzalanan barış anlaşmasını gözden geçireceklerini ifade eden Blinken, anlaşmada hangi konular ve taahhütlerin yer aldığının inceleneceğini kaydetti.

Orta Doğu denildiğinde akla gelen ilk isim

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde 22 Mart 1951'de doğan Zalmay Halilzad, Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde eğitim gördü, Chicago Üniversitesi'nde doktora yaptı.

Ronald Reagan ile George H. W. Bush'un başkanlıkları döneminde dışişleri ve savunma bakanlıklarında görev üstlenen Halilzad, 2003-2005 yıllarında Afganistan, 2005-2007 yıllarında Irak Büyükelçisi, 2007-2009 yıllarında ise Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi oldu.

Halilzad, 2009’da dışişlerinden ayrılarak akademik hayata geçiş yaptı. Ancak "Orta Doğu" denildiğinde akla ilk gelen isimlerden oldu.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump döneminde 2018'de ülkesinin Afganistan barış özel temsilcisi görevine getirilen Halilzad, Taliban ile ABD arasında müzakereleri sürdürdü.