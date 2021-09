Kazakistan'da göçebe hayat tarzı kırsal bölgelerde devam ediyor. Yaylak ve kışlak hayat yaşayan at çobanları yeni teknolojik imkanları kullanarak hayatlarını sürdürüyor.

At çobanları, atlara yem bulmak için her 15 günde bir yaylalarını değiştiriyorlar.

"Zahmetli ama bu yaşamdan memnun"

Kazakistan'ın merkezinde yer alan Karagandı Bölgesinde yaşayan Kaken Tusupov, at çobanlarından biri. Hayatı bozkırlarda geçen Tusupov, zahmetli olsa da bu şekilde yaşamaktan memnun.

Kaken Tusupov, "Atlar büyükbaş hayvan gibi değil ve bunlara özel bakım gerekiyor. Yaylayı her zaman değiştirmek lazım. Ben 40 yıldır at çobanıyım. 70 yaşındayım ve dedelerimden kalan yaşam tarzını yerleşik hayata değişmem. Evim köyde ve çocuklarım şehirde yaşıyor. Ara sıra onları ziyaret ediyorum." dedi.

Karagandı bölgesi at çobanları için çekim merkezi

Bu yaylada yaşayan 3 at çobanı, gün doğmadan uyanıyor, binden fazla atın bakımını yapıyorlar. Zamanı geldiğinde at sürülerinin beslenmesi için verimli otlaklara göç ediyorlar.

Çiftçi Azamat Şadiyev, "Şehirde eğitim aldıktan sonra köye döndüm. Babamın tavsiyesi ile onun yoluna devam ettim ve çiftlik kurdum. Şu anda bu yaylada binden fazla at var. Oğullarımın yardımı ile şehirdeki lokanta ve pazarlara et, at sütü tedarik ediyoruz. Yaşam biçimimizden çok memnunuz." diue konuştu.

Karagandı Bölgesi'nin bol otlakları, hayvancılığa elverişli koşullarıyla at çobanları için çekim merkezi konumunda.

Haber: Janar Salıbay

Kamera: Beibit Sultanbek