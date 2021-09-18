Suriye'deki iç savaş nedeniyle milyonlarca kişi göç etmek zorunda kaldı.

Göçe direnen Suriyeliler ülkelerinde kalmak için mücadele veriyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) onları sıcak bir yuvaya kavuşturmak için 'Bir İyilik Sıcak Bir Yuva' temasıyla İdlib'te “İyilik Konutları” projesini yürütüyor.

İdlib’te 5 bin briket konut tamamlandı. Konut alanlarına okul, cami ve kültür merkezleri inşa ediliyor.

TDV'den Suriye'ye eğitim desteği

İkinci bir göç dalgası olmaması için burada kalıcı konutların yapılması gerektiğini söyleyen TDV Başkan Vekili İhsan Açık, konutların önce 32 metrekare olduğunu sonra 38 metrekareye çıkarttıklarını ifade etti.

Barınma ihtiyacının yanı sıra eğitim imkanı da sağlanıyor. İdlib, Afrin ve Azez'de vakıf tarafından yaptırılan toplam 17 eğitim kurumunda 15 bin öğrenci eğitim görüyor.

Yetimler için 35 kamp kuruldu

TDV İdlib Saha Sorumlusu İsmail Yiğit de "İdlib, Afrin ve Azez bölgelerinde anaokullarımızı çoğaltıyoruz. İdlib bölgesinde 3 yetim anaokulumuz ve 300 yetimimiz buralarda eğitim görmekte." dedi.

Vakıf tarafından, savaşta yetim kalan çocuklar için toplamda yaklaşık 1600 kişinin kaldığı 35 yetim kampı kuruldu.

Beytüsselam Köyü'nün kurulma amacı yetim ailelerinin sosyal yapılarını güçlendirmek, çocukları topluma kazandırmak.

TDV Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli ise yaptığı açıklamada, "Bu kompleksin içerisinde okulumuz, camimiz, çok amaçlı kültür merkezimiz, spor sahamız, oyun bahçemiz. Evlere elektriğinin, suyunun, büyün hizmetlerinin verildiği bir yapı oluşturduk." şeklinde konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle 330 milyon lira değerinde yardım faaliyeti gerçekleştirdi.

Suriye'de yapılan çalışmalara destek vermek isteyenler vakfın internet sitesinden ya da müftülüklere başvurarak bilgi alıp yardımda bulunabilir.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Oğuz Karatoprak