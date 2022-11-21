Kazakistan'da sandıklar erken cumhurbaşkanlığı seçimi için kuruldu.

Cumhurbahşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi büyük farkla kazandı.

5 adaya karşı yarışan Tokayev, oyların yüzde 81,3'ünü aldı.

Ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulasında "hepsine karşı" seçeneği yer aldı.

İlk sonuçları değerlendiren Tokayev, seçim sonuçlarını "tarihi bir zafer" olarak niteledi.

Türkiye'den mesaj

12 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Kazakistan'da seçime katılım yüzde 70 oldu. Seçimleri 139 uluslararası gözlemci de yerinde takip etti.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi, TÜRKPA, seçim gözlem heyeti de gözlemciler arasında.

Türkiye, Kazakistan'daki seçimlerin huzur ortamında geçmesinden memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan mesajda, Türkiye'nin Kazakistan’ın güvenlik ve istikrarına verdiği öneme vurgu yapıldı.

Kazakistan'da yeni sisteme göre, cumhurbaşkanı tek seferliğine 7 yıllık görev için seçiliyor.