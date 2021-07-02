Kazakistan’da her yıl Temmuz ayının ilk haftasında “Ulusal Dombıra Günü” kutlanıyor.

Gün münasebetiyle Kazakistan’ın Milli Müzesi’nde “Ulu Bozkırda Dombıra Sesi” sergisi açıldı.

Müzeye verilen dombıralar arasında Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in dombırası da yer aldı.

Ülkenin en ünlü besteci ve dombıra sanatçılarının 200’den fazla eşyası müzede sergileniyor.

"En ilgi çeken dombıra 19'uncu yüzyıldan"

Atırau Tarih Müzesi Müdürü Raşida Haripova, “Bugün burada 40’ı dombıra olmak üzere 200’den fazla eseri Milli Müze’ye teslim ettik. Buradaki her eserin tarihi var. Ziyaretçilerin en dikkatini çeken eser ise 19'uncu yüzyılda ahşaptan yapılan, kenarları ise kemik ve gümüşle süslenen dombıra oldu" diye konuştu.

Sergiye katılan Kazakistan’ın Halk Ozanı Amanjol Altayev, 10 yıldır kullandığı dombırasını Milli Müze’ye teslim ettiğini belirtti.

Ozan Amanjol Altayev, “Çok kez sadece Kazakistan’da değil yabancı ülkelerin sahnelerine bu dombıra ile çıkmıştım. Dombıranın bizim için özel önemi vardır" dedi.

Serginin gelecek yıl Türkiye’de de düzenlenmesi öngörülüyor.