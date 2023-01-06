Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bolat Akçulakov, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te temaslarda bulundu.

Kazak Bakan Akçulakov, Kırgızistan Enerji Bakanı Talaybek İbrayev ve Özbekistan Enerji Bakanı Curabek Mirzamahmudov ile bir araya geldi.

Bakanlar, toplantı sonrası Kırgızistan’da Kambarata Hidroelektrik Santrali'nin inşası için yol haritasını imzaladı.

Kambarata Hidroelektrik Santrali Kırgızistan’ın en büyüğü olacak

Söz konusu yol haritasında taraflar, projenin uygulanmasına yönelik koşullar üzerinde anlaştı ve santralin zamanında faaliyete geçirilmesi için atılacak adımları belirledi.

Kırgızistan’ın en büyüğü olacak Kambarata Hidroelektrik Santrali'nin aynı zamanda Orta Asya ülkelerine enerji sağlaması ve bölgenin su ihtiyacını dengelemesi bekleniyor.