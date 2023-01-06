Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan hidroelektrik santrali inşa edecek
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, Orta Asya’ya elektrik sağlayacak ve bölgenin su ihtiyacını dengeleyecek olan Kırgızistan’daki Kambarata Hidroelektrik Santrali'ni birlikte inşa etme konusunda anlaştı.
Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bolat Akçulakov, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te temaslarda bulundu.
Kazak Bakan Akçulakov, Kırgızistan Enerji Bakanı Talaybek İbrayev ve Özbekistan Enerji Bakanı Curabek Mirzamahmudov ile bir araya geldi.
Bakanlar, toplantı sonrası Kırgızistan’da Kambarata Hidroelektrik Santrali'nin inşası için yol haritasını imzaladı.
Kambarata Hidroelektrik Santrali Kırgızistan’ın en büyüğü olacak
Söz konusu yol haritasında taraflar, projenin uygulanmasına yönelik koşullar üzerinde anlaştı ve santralin zamanında faaliyete geçirilmesi için atılacak adımları belirledi.
Kırgızistan’ın en büyüğü olacak Kambarata Hidroelektrik Santrali'nin aynı zamanda Orta Asya ülkelerine enerji sağlaması ve bölgenin su ihtiyacını dengelemesi bekleniyor.
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