Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail, BM'deki girişimine karşı Filistin'e "beş yaptırım" kararı aldı
[Getty]
İsrail, Birleşmiş Milletlerde Tel Aviv'in işgal ve ihlallerine karşı girişim başlatan Filistin'e yönelik 5 maddelik yaptırım kararı aldığını duyurdu.
İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Güvenlikten Sorumlu Bakanlar Komitesi "Güvenlik Kabinesi"nin Filistin'e ilişkin yaptırım kararı hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, Güvenlik Kabinesi'nin dün "Filistin yönetiminin İsrail devletine karşı siyasi ve hukuki savaş açma kararına verilecek cevap için toplandığı" ifade edildi.
Hükümetin "bu savaş karşısında eli boş durmayacağı ve gereken tepkiyi vereceği" savunulan açıklamada, Filistin yönetimine karşı atılacak bir dizi adımın onaylandığı aktarıldı.
Etiketler: İsrail
Son Haberler
- 20:41
- 20:30
- 20:17
- 20:11
- 20:00
Sıradaki Haber
Çin sınırlarını açarken, ülkeler salgına kapısını kapatıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz