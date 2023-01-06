İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Güvenlikten Sorumlu Bakanlar Komitesi "Güvenlik Kabinesi"nin Filistin'e ilişkin yaptırım kararı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Güvenlik Kabinesi'nin dün "Filistin yönetiminin İsrail devletine karşı siyasi ve hukuki savaş açma kararına verilecek cevap için toplandığı" ifade edildi.

Hükümetin "bu savaş karşısında eli boş durmayacağı ve gereken tepkiyi vereceği" savunulan açıklamada, Filistin yönetimine karşı atılacak bir dizi adımın onaylandığı aktarıldı.