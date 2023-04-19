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Dünya
AA 19.04.2023 14:59

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirme mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dünyada ciddi değişimlerin yaşandığını belirterek, “Bu nedenle iç güvenlik, savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi, Kazakistan’ın ve tüm Orta Asya’nın uluslararası arenadaki saygınlığının artırılmasına özel önem verilmelidir.” dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirme mesajı
[Fotograf: AA]

Tokayev, devletin tüm üst kademeleriyle ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına ilişkin toplantı yaptı.

Kazakistan’ın sosyal ve ekonomi alanlarındaki sorunlarına değinen Tokayev, eski programların mevcut dönemde artık işlevsiz hale geldiğini ve ülke için yeni bir ulusal kalkınma planının geliştirileceğini söyledi.

Kasım Cömert Tokayev, şu anda dünyada ticaret engellerinin arttığını ve devletler arasındaki karşılıklı güvensizliğin büyüdüğünü dile getirerek, “Bu yıl ilk çeyrekte ekonomimiz yüzde 4,9 büyüdü. Rakamlar fena değil ama ek büyüme kaynakları aramalıyız.” ifadesini kullandı.

Gıda ürünlerinde hala dışa bağımlı olduklarını kaydeden Tokayev, hükümetin en önemli önceliğinin yerli üretim payını artırmak olduğunu bildirdi.

Tokayev, "sermayesini yurt dışına kaçıranlara" da seslenerek, ülkeye yatırım yapmaları halinde onlara karşı herhangi bir eylem yapılmayacağının sözünü verdi.

Ülkeye yapılan yatırım projesine savcıların eşlik etmesinin doğru bir adım olacağını dile getiren Tokayev, “Böyle bir önlem, yabancı girişimcilerin yatırımlarının güvenliğini garanti edecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, dünyada ciddi değişimlerin yaşandığına dikkati çekerek, “Bu nedenle iç güvenlik, savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi, Kazakistan’ın ve tüm Orta Asya’nın uluslararası arenadaki saygınlığının artırılmasına özel önem verilmelidir.” değerlendirmesini yaptı.

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