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Dünya
AA 19.04.2023 14:25

Güney Kore, Kuzey'i casus uydu fırlatma planından vazgeçmeye çağırdı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'ye ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması planından vazgeçmesi için çağrıda bulundu.

Güney Kore, Kuzey'i casus uydu fırlatma planından vazgeçmeye çağırdı
[Fotograf: AA]

KBS World'ün haberine göre, bakanlık yetkilileri, Kuzey Kore'yi uluslararası toplumun uyarı ve endişelerini dikkate almaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları gibi uluslararası sorumluluklara uymaya çağırdı.

Askeri casus uydusunun fırlatılmasının BMGK kararlarının açık ihlali olmasının yanı sıra bölgedeki barış ve güvenliğe tehdit niteliğinde bir provokasyon eylemi olduğu vurgulandı.

Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin yasa dışı provokasyonlarına karşı uluslararası toplumla birlikte hareket edeceği ve ABD ile güçlü savunma işbirliğini sürdüreceği bilgisi verildi.

Kuzey Kore'den "casus uyduyu fırlatmaya hazırız" açıklaması
Kuzey Kore'den "casus uyduyu fırlatmaya hazırız" açıklaması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bugün ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı.

Kim, 1 No'lu askeri keşif uydusunun tamamlandığını ve yetkililere, uydunun nisan sonuna kadar fırlatılmasını umarak talimat verdiğini belirtmişti.

Kuzey Kore, ilk casus uydu için deneme yapmıştı

Kuzey Kore, 19 Aralık 2022'de ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığını açıklamıştı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, test uydusundan çekilen ve Güney Kore'nin başkenti Seul ile Incheon kentinin uzaydan görünüşünü gösteren düşük çözünürlüklü siyah-beyaz fotoğraflar yayınlamıştı.

Casus uydu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 2021'nin başında parti toplantısında hayata geçirmeyi planladıklarını duyurduğu gelişmiş askeri teknoloji ürünleri arasında yer alıyordu. Bunlar arasında çok başlıklı füze, katı yakıtlı uzun menzilli füze, su altından fırlatılan nükleer füze ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar bulunuyordu.

Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong, ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusu hakkındaki Güney Koreli uzmanların yorumlarını, "havlamaya" benzetmişti.

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