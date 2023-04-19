Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.04.2023 14:26

İran lideri Hamaney, referandum önerilerine karşı çıktı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki sorunlara ilişkin bazı kesimler tarafından zaman zaman gündeme getirilen referandum önerilerine karşı çıktı.

İran lideri Hamaney, referandum önerilerine karşı çıktı

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney, dün akşam ülke genelindeki öğrenci derneklerinin temsilcilerini kabul etti.

Ülkenin çeşitli meselelerini karara bağlamak için referandum yapılmasına ilişkin zaman zaman gündeme gelen taleplerin sorulması üzerine Hamaney, "Ülkenin çeşitli konuları referanduma konu olamaz çünkü her referandum 6 ay boyunca tüm ülkeyi ilgilendiriyor. Ayrıca, dünyanın neresinde tüm konularda referandum yapıyorlar?" ifadelerini kullandı.

Hamaney, "Halkın sözü için bir mekanizma var. Yani bir kişiyi başkan seçerler, milletvekillerini seçerler. Bu halkın sözüdür, halkın sözü böyle anlaşılır." dedi.

İran'da son yıllarda bazı kesimler yönetim sisteminin de konu edilebileceği referandum düzenlenmesinin gerekliliğinden söz ediyor. Referandum savunucuları arasında eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bulunuyor. Ruhani, 2018'de devrim kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada, ülkede bölünmeleri gidermek amacıyla bir referandum düzenlemeyi önermişti.

Ülkede 2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylar sonrasında ev hapsine alınan Mir Hüseyin Musevi de şubat ayında yaptığı açıklamada, "İran'ı kurtarmak için" yeni bir sistemin kurulmasını, yeni bir anayasa hazırlanmasını ve anayasa için referandum yapılmasını talep etmişti.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Güney Kore, Kuzey'i casus uydu fırlatma planından vazgeçmeye çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:35
Malatya'da 13 bin 843 konteyner daha kurulacak
14:29
KKTC'den Rum Başpiskoposun "silahlanma ve seferberlik" çağrısına tepki
14:26
Güney Kore, Kuzey'i casus uydu fırlatma planından vazgeçmeye çağırdı
14:25
Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem
14:16
Nepal Cumhurbaşkanı Poudel, tedavi için Hindistan'a sevk edildi
14:02
Hindistan, Myanmar'ın Chin eyaletine sınır kapılarını kapattı
Kızılırmak Nehri'ni su düğün çiçekleri kapladı
Kızılırmak Nehri'ni su düğün çiçekleri kapladı
FOTO FOKUS
Göksel Arsoy arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı
Göksel Arsoy arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ