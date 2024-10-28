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Dünya
AA 28.10.2024 03:29

Katil Netanyahu'nun evinin güvenliği için 528 bin dolar talep edildi

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hayfa yakınlarındaki Kayserya'daki evinin bulunduğu bölgenin korunması için 2 milyar şekel (yaklaşık 528 bin dolar) talep etti.

Katil Netanyahu'nun evinin güvenliği için 528 bin dolar talep edildi
[Fotograf: AFP]

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Lübnan Hizbullahı tarafından 19 Ekim'de insansız hava aracıyla (İHA) yapılan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evini hedef alan saldırısı sonrasında Başbakanlık, evin bulunduğu bölgenin korumasını güçlendirmeye karar verdi.

Hizbullah, soykırımcı Netanyahu'nun konutuna düzenlenen İHA saldırısını üstlendi
Hizbullah, soykırımcı Netanyahu'nun konutuna düzenlenen İHA saldırısını üstlendi

Netanyahu'nun Kayserya'daki evinin korunması amacıyla alınacak önlemler için İsrail Başbakanlık Ofisinin 2 milyar şekel (yaklaşık 528 bin dolar) "acil talepte bulunduğu" aktarıldı.

Katil Netanyahu'nun evinin güvenliği için 528 bin dolar talep edildi

Netanyahu'nun evine İHA saldırısı

Lübnan'dan fırlatılan İHA, İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı iddia edilen açıklamada, detaylı bilgi verilmemişti.

Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen bir evde kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği ev ile Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan hanesinin görüntüsünün uyumuna dikkati çekmişti.

Hizbullah 22 Ekim'de Netanyahu'nun konutunu hedef alan İHA saldırısını üstlendiğini açıklamıştı.

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