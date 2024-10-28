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Dünya
AA 28.10.2024 01:42

Katil İsrail bir günde 5 gazeteci öldürdü

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 5'e yükseldi.

Katil İsrail bir günde 5 gazeteci öldürdü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İşgalci İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda, sunucu ve program yapımcısı Nadya Imad es-Seyyid ile radyo kanallarında gazeteci olarak çalışan Abdurrahman Semir et-Tanani'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Böylelikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir günde 5 gazeteci hayatını kaybetmiş oldu.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı ise 182'ye yükseldi.

İsrail savaş uçakları bugün, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı "Esma" okuluna saldırı düzenlemişti.

Hamas, katil İsrail'in bir günde 5 gazeteciyi öldürmesini kınadı

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir günde 5 gazeteciyi öldürmesi güçlü bir şekilde kınandı.

İsrail saldırılarının Filistinli gazetecileri korkutmayacağının altı çizilen açıklamada, gazetecilerin İsrail'in suçlarını dünyaya duyurmaya devam edeceğine vurgu yapıldı.

Gazze'de İsrail ordusunun sistematik ve kasıtlı bir şekilde gazetecileri hedef aldığına değinilen açıklamada, "Bunlar, gazetecileri korkutmak ve yaşanan vahşi soykırımın gerçeklerini duyurmaktan caydırmak amacıyla gazetecilere karşı işlenen daha önce benzeri görülmemiş suçlardır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Filistinli gazetecileri cinayet ve intikam hedefi haline getiren faşist (İsrail hükümeti) hükümetten hesap sorulması ve bu saldırıların durdurulması için uluslararası toplum ve kuruluşların ciddi adımlar atması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

7 Ekim'den bu yana 42 bin 924 Filistinli öldürüldü

Uluslararası basın ve medya kuruluşlarına da seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecilere karşı işlenen suçları kınayan net tavır alma ve İsrail'in işlediği suçları ortaya çıkarmak için onlarla dayanışma gösterme çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 42 bin 924 Filistinli öldü, 100 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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